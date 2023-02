Spoorovergang en aanliggend kruispunt in Kapellen maand lang afgesloten

De Koningin Astridlaan tussen de Ruyseveltlei en het station wordt heraangelegd tot een fietsstraat met een toplaag in rood asfalt. Vanwege de werkzaamheden moet het verkeer richting de Koning Albertlei en de Koningin Elisabethlei omrijden via de Christiaan Pallemansstraat om zo de Koning Albertlei in te rijden. Door een parkeerverbod in het deel van de Koning Albertlei zal verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Verkeer naar de Rubensheide volgt een omleiding via de Antwerpsesteenweg en de Lucien Bevernagestraat. Via de Hoogboomsteenweg is de Koning Astridlaan bereikbaar. Het station blijft wel toegankelijk via de Stationsstraat. Voetgangers en fietsers kunnen wel gewoon blijven passeren.