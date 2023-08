Speelpleinen en tienerwerking entertainden afgelopen zomer 434 kinderen en jongeren in Kapellen

Politie­agent worden? Drie lokale korpsen houden gezamenlij­ke jobdag

Wie interesse heeft in een job bij de lokale politie, moet op zaterdag 9 september in Brasschaat zijn. Daar houden de politiezones Brasschaat, Schoten en Noord (Kapellen-Stabroek) een jobdag in de middelbare school GIB in Brasschaat.