Sociaal Huis verhuist tijdelijk naar Administratief Centrum

Brasschaat Kaas- en delicates­sen­win­kel Lourdon bestaat halve eeuw: “Kwaliteit en dienstver­le­ning, alleen dan hou je het vol”

Kaas- en delicatessenzaak Lourdon aan de Bredabaan in Brasschaat viert feest. De winkel blaast 50 kaarsjes uit en tegenwoordig is het toch al bijna een unicum om het zo lang vol te houden. Maar de ‘crew’ van Lourdon doet het nog altijd elke dag met plezier. De komende weken zullen ook de klanten kunnen meegenieten van de verjaardag, want er is elke week wel iets lekkers te winnen. “Het is dankzij de klanten dat wij blijven bestaan dus dan mogen we al eens iets terugdoen”, lacht kaasmeester Anja Faes.

8 september