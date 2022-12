Sneeuwtelefoon helpt opritten in Kapellen vrij te houden

Antwerpen Waaghals (18) die kathedraal van Antwerpen beklom, reageert: “Het was een simpele klus”

Zijn voornaam is Toni en zijn hobby is ‘urban klimmen’. Veel meer weten we niet over de waaghals die recent de Onze-Lieve-Vrouw Kathedraal in Antwerpen beklom en er een filmpje van postte op TikTok. Onze krant contacteerde hem en vroeg hoe het uitzicht daarboven was: “Mooi, maar niets vergeleken met de klim van de kathedraal van Rouen. Dan besef ik: als ik mijn voet nu verkeerd zet, ben ik morsdood.”

7 december