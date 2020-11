Sinterklaashond steelt de show in Putte

Schelle Catering­con­cept ‘Creations at home’ wapent zich met herfst- en feestmenu’s

12 november Wanneer we weer op restaurant mogen? Of we kerst en nieuwjaar onder familie of vrienden buitenshuis uit eten mogen? Voorlopig is het nog een groot raadsel. Het online gastronomisch keuzemenu ‘Creations at home’ van traiteur Silverspoon in Schelle biedt met een arsenaal aan herfst-, winter- en feestmenu’s alvast een waardig alternatief. “In volle horecalockdown en deze erg donkere periode is er meer dan ooit nood aan een lekker familiemoment”, aldus Bart Claessens, zaakvoerder van Silverspoon.