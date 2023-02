Sfeer zit er al goed in op dag van WK-hoogmis in Hoogerheide

Column Luc Van der Kelen over de overstro­mings­ramp van 1953: “Het ging zo snel dat er niets meer te redden viel”

Nederland heeft deze week de overstromingsramp van februari 1953 herdacht. Er vielen toen 1.880 doden te betreuren. Die nachtelijke storm is nog lang niet vergeten. Een derde van het land was onder water gelopen. Er was enkel nog water. Als ik het ergens mee moet vergelijken, dan is dat met de watersnood in Pakistan, zoals die recent te zien was in het nieuws. Water zover het oog reikte.

4 februari