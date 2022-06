Sammy Mahdi geeft boekvoorstelling in Kapellen

Antwerpen Van één vintage wandkast tot een van de populair­ste, Antwerpse meubelmer­ken: “Dat we proberen inzetten op unieke stukken, wil niet zeggen dat we een high-end merk willen zijn”

De kans is groot dat je al hebt gehoord van Furnified. Het Antwerpse meubelmerk doet het enorm goed op Instagram, mag de laatste jaren een hoge omzetgroei optekenen, én er zijn ook heel wat concrete plannen om uit te breiden naar het buitenland. Ook hun nieuwe badkamermerk Going Objects is een schot in de roos. Een gesprek met COO Ward Thibaut (37) en CEO Dimitri De Vocht (42): “We willen inspireren met onze meubels.”

