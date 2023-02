Sabrina Pijnen is nieuwe beheerster De Drieschaar

OSSENDRECHT - Sabrina Pijnen wordt per 1 maart de nieuwe beheerster van multifunctioneel centrum De Drieschaar in Ossendrecht.

De 35-jarige Ossendrechtse volgt Marie-Rose de Moor op, die vorig jaar plotseling overleed, waardoor De Drieschaar voor een langere periode zonder beheerster zat. De gemeente Woensdrecht moest naarstig op zoek naar een nieuwe beheerster. Sabrina is geen onbekende in Ossendrecht, omdat ze in haar dorp volop actief is in het sociaal en maatschappelijk leven en ook horecaervaring heeft.