Rutger Wouters wint opnieuw Kapelse Sprint bij de mannen, Britse als eerste over streep bij vrouwen

Kapellen Alf (80) komt zijn nieuwe e-step uittesten op... trottinet­ten­feest voor kinderen: “Ik ben paracomman­do geweest, dan zal dit ook wel lukken”

Kapellen is dinsdag in de ban van de koers. De vrouwen en mannen rijden ‘s avonds de wielerwedstrijd ‘Kapelse Sprint’. De kinderen van zes tot twaalf jaar konden zich in de vroege namiddag al uitleven op het trottinettenfeest. Achteraan reed een opvallende deelnemer mee op een elektrische step: de 80-jarige Alf Peene uit Kapellen.

2 augustus