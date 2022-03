Rommelmarkt ter ere van 775 jaar Putte

De recent opgerichte vereniging Plein 70 organiseert op zaterdag 9 april van 10 tot 16 uur een rommelmarkt ter ere van de 775ste verjaardag van de gemeente Putte. De markt vindt plaats op de parking en het plein bij de Sint-Dionysuskerk in Putte-Kapellen. Een plaatsje reserveren kan aan 4 euro per meter te beginnen vanaf 3 meter. Dat kan via 0477/37.69.33 (Lieve Calle) of per mail naar plein70.kapellen@gmail.com.