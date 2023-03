Restauratie van Pharazijnshof start in april: “Monument met grote emotionele waarde”

Op de scholencampus van het GO!Atheneum Irishof in Kapellen staat een prachtig kasteel. Dat Pharazijnshof - in de volksmond beter bekend als Irishof - krijgt een grondige renovatiebeurt. De restauratiewerken aan het historisch schoolgebouw starten in april. Het gemeenschapsonderwijs kan daarvoor rekenen op een stevige premie van de Vlaamse overheid.

Het landhuis in cottagestijl dateert uit het begin van vorige eeuw. De oorspronkelijke eigenaars gaven het kasteel de naam ‘Pharazijnshof’. Vanaf 1946 deed de parel dienst als schoolgebouw. Later werd het ook nog gebruikt als internaat. Er werd nadien ook nog in geturnd.

In ontelbare harten

Het Pharazijnshof is vandaag de dag een mooi staaltje erfgoed. De originele schouwen, plafonds en mozaïeken aan de inkomhal, bij de trapzaal en onder het overdekt terras zijn bewaard gebleven. Sinds 1994 is het kasteel een beschermd monument. Het maakt samen met de nabije kastelen Starrenhof, Heidehof en Hof ter Vijvers deel uit van een beschermd dorpsgezicht. “De waarde is eveneens emotioneel bijzonder groot. Het Pharazijnshof zit in ontelbare harten van Kapellenaren. Dat komt door haar centrale ligging op het schooldomein, waar zovelen de voorbije 75 jaar de kleuterschool, lagere en/of secundaire school doorlopen hebben”, aldus Dirk Van Mechelen (Open Vld), burgemeester van Kapellen.

Het gebouw staat intussen al enige tijd leeg. Het was niet meer veilig te gebruiken. Een grondige restauratie drong zich op, al waren daar heel wat kosten aan verbonden. Voor de renovatie heeft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) een premie van 743.463 euro toegekend. Dankzij die financiële impuls kan het gemeenschapsonderwijs aan de restauratie beginnen.

Historisch zicht herstellen

De werken starten op 3 april. Ze zullen uitgevoerd worden onder leiding van architectenbureau Team van Meer! en aannemer PIT Antwerpen nv. Het volledig dak inclusief de glazen koepels, de zoldervloeren, de balustrades bij de dakkapellen en de dakornamenten zullen worden aangepakt. De latere aanbouw tegen de zijgevel aan de rechterzijde zal worden verwijderd om het historisch zicht van het pand te herstellen.

Quote Op dit moment weten we nog niet wat de toekomst zal brengen. Een aantal scenario’s liggen momenteel op tafel. Danielle Van Ast, Algemeen directeur GO! scholengroep Antwerpen

Wat na de opknapbeurt met het Pharazijnshof zal gebeuren, is nog niet duidelijk. “Met dank aan de premie kunnen we eindelijk werk maken van de restauratie”, zegt Danielle Van Ast, algemeen directeur van GO! scholengroep Antwerpen. “Al zal een historisch pand blijvend onderhouden ook nadien nog een hoge kost met zich meebrengen. Bovendien zijn de structuur en de indeling van het gebouw niet afgestemd op het huidig onderwijs. Op dit moment weten we nog niet wat de toekomst zal brengen. Een aantal scenario’s liggen momenteel op tafel. Het is echter nog te vroeg daarover uitspraken over te doen, omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn op dit moment.”

