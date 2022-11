Restaurant met twee Oekraïense vluchtelingen in dienst serveert benefietlunch: “Ik sta die dag met veel plezier gratis in de keuken”

Kapellen/AntwerpenTerwijl Anna (23) met een grote glimlach opdient, roert chef Artur (31) in de kookpotten. De twee Oekraïense oorlogsvluchtelingen hebben bij het restaurant Francesco in Kapellen een job gevonden. De Italiaanse eetzaak draagt de slachtoffers van het conflict dan ook een warm hart toe. Op zondag 27 november is iedereen van harte welkom om er te komen brunchen ten voordele van Oekraïne. “Met de opbrengst willen we onder meer een stroomgenerator kopen voor de school waar mijn beste vriend werkt”, vertelt Artur.