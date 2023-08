Vuurwerk­bom beschadigt voordeur van Pizza Taxi in Berchem: “Dit was een heel zware nacht voor ons”

Op de hoek van de Diksmuidelaan en de Lodewijk Van Berckenlaan in Berchem werd afgelopen nacht een voordeur beschadigd door een explosief. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het gaat waarschijnlijk om een zwaar type vuurwerk. De uitbater van de zaak is bijzonder geschrokken en vreest voor reputatieschade voor zijn restaurant. De politie onderzoekt de kwestie. “Dat gelijkaardige explosieven gebruikt zijn als bij aanslagen in het drugsmilieu, betekent niet automatisch dat dit ook een drugsgerelateerd incident is.”