Raas het snelst over stormbaan in zwembad en win de Zilveren Zwembadslets

Borgerhout Knokken in Borger­houts districts­huis tijdens derde editie van ‘Kings of the Castle’

De derde editie van ‘Kings of the Castle’ komt eraan op zondagnamiddag 29 januari 2023. Dat is boksevent waar recreanten voor de eerste keer in de ring komen. De locatie is zonder meer uniek: het districtshuis van Borgerhout.

15:12