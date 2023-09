Putse bevolking gaat bewoners Beukenhof missen, en andersom: ‘Jammer dat we moeten verhuizen’

Reiswinkel Glint opent aan IJzeren­waag

Wie houdt er nu niet van op reis gaan? Dat weet ook Lien Van Berkel (26): zij opent dit weekend haar nieuwe winkel Glint in de IJzerenwaag, waar ze reisbenodigdheden verkoopt. “Na een succesvolle pop-up in de Kloosterstraat is het tijd voor een permanente winkel”, vertelt Lien.