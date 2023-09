Puts kampioenschap frikandelhappen: wie kotst, is gediskwalificeerd

“Er staan meer dan tiendui­zend feestvar­kens te raven alsof er geen morgen is”: tweede editie Vaag Outdoor flirt met totale uitverkoop

Na een zondags feest op Spoor Oost - wel wat klachten achteraf - lijkt technofestival Vaag Outdoor nu de ideale formule gevonden te hebben. Op zaterdag, én in natuurgebied Middenvijver op Linkeroever. Waar er vorig jaar nog achtduizend technoheads kwamen opdagen, zijn dat er dit jaar in de vooravond al meer dan tienduizend. “We zijn trouwe bezoekers van Club Vaag, de énige club in Antwerpen waar we écht onszelf kunnen zijn, dus uiteraard komen we ook naar hun openluchtfestijn.”