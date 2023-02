Provincie mag ontbrekende schakel in fietsostrade Antwerpen-Essen eindelijk wegwerken

Kapellen Studenten doneren 300 paar gloednieu­we Nikes aan asielzoe­kers: “Sporten bevordert inclusie”

Het Fedasil Opvangcentrum Kapellen heeft deze week een groep studenten van de Antwerp Management School over de vloer gehad. In kader van een schoolproject hebben zij voor de asielzoekers via Nike maar liefst 300 paar gloednieuwe sportschoenen kunnen regelen, die verdeeld zullen worden over de opvangcentra in Broechem (Ranst) en Kapellen.