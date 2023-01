Politieman bekent drugshandel en -bezit, maar betwist dat kind bij drugs kon

J.V. was tijdens het onderzoek in beeld gekomen door zijn contacten met verschillende verdachten in het dossier. Ze voerden gesprekken over de aan- en verkoop van verdovende middelen. Bij een huiszoeking in de woning van J.V. en S.R. werd een zak met 350 xtc-pillen aangetroffen op het keukenaanrecht, alsook 156 gram speed die deels in de ijskast en deels op een schotel lag. De drugs lagen volgens de procureur open en bloot én binnen handbereik van hun toen zevenjarige dochter.

J.V. staat terecht voor drugshandel en -bezit, met als verzwarende omstandigheid dat zijn minderjarig kind in de woning aanwezig was. Zijn advocate voerde geen betwisting over de feiten. “Mijn cliënt heeft het wel moeilijk met de verzwarende omstandigheid, want het is niet zo dat zijn dochter bij de drugs kon. Hij bewaarde normaal gezien alles in een auto die hij over de grens parkeerde, maar op de dag van de huiszoeking was hij net zijn stock aan het opmaken. Hij had ook wat speed op een schoteltje gelegd voor gebruik. Zijn dochter was toen niet in de kamer aanwezig”, pleitte meester Fatima Oraibi.