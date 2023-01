Politie gaat extra patrouilleren in Stabroek en Kapellen: “Het aantal inbraken stijgt”

Antwerpen Neptunus en zeemeermin­nen heroveren plekje onder de Schelde: histori­sche fresco’s keren na 30 jaar terug naar Antwerpse Voetgan­gers­tun­nel

De Antwerpse Voetgangerstunnel, die stapsgewijs wordt gerestaureerd, ziet er straks een stuk fraaier uit. Want de oorspronkelijke muurschilderingen, die in de jaren 90 verdwenen, komen in de loop van 2023 terug. Dat bevestigt het Agentschap Wegen en Verkeer.

15:13