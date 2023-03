Pluktuin bij A4 in Hoogerheide van de baan: ‘Jammer, zo’n goede zichtlocatie vind je niet zomaar’

Lotte (27) en Kimberly (26) verbreken wereldre­cord marathonlo­pen met rolstoel: “We hebben het gedaan!”

Lotte De Vet (27) uit Brasschaat en haar vriendin Kimberly Menu (26) hebben het wereldrecord marathonlopen met rolstoel verbroken. Lotte liep de marathon in Barcelona zondagmiddag uit in de recordtijd van drie uur en vijfentwintig minuten terwijl ze haar vriendin voortduwde in haar rolstoel. Dat is een half uur sneller (!) dan het vorige wereldrecord.