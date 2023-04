Pechduivel frustreert Tim Bierkens: ‘Het is geen doen zonder zadel’

Oekraïense designers tonen creaties tijdens Antwerp Fashion Weekend

Dit weekend vond naar halfjaarlijkse traditie het Antwerp Fashion weekend plaats in de Antwerpse binnenstad. Naast de gebruikelijke catwalks op de Meir en de Wilde Zee, was er ook een Oekraïense pop-upwinkel ten voordele van kinderen die getroffen zijn door de oorlog en lieten Oekraïense designers hun creaties zien op een catwalk in het Paleis op de Meir.