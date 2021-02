Parket reageert op opsluiting minderjarigen uit Kapellen: “Opgevangen in doorgangscellen omdat er te weinig plaats was”

Kapellen/AntwerpenHet parket van Antwerpen geeft toe dat de zeven minderjarigen die dit weekend werden opgepakt een tijd hebben doorgebracht in de doorgangscellen voor minderjarigen in het Vlinderpaleis, maar maakt ook duidelijk dat dat niet het geval was in het politiekantoor. “Dat gebeurde in afwachting van de voorleiding en omdat er niet genoeg plaats was voor alle minderjarigen", zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen.

Afgelopen weekend werden zeven minderjarigen, allemaal tieners van 14 en twee van 15 jaar oud, opgepakt omdat ze samen in één huis een ‘feestje’ hadden georganiseerd. Dat de tieners een tijd in de vuile doorgangscellen van het Vlinderpaleis moesten doorbrengen, stoot de ouders vooral tegen de borst. Het parket van Antwerpen geeft toe dat de jongeren in de doorgangscellen hebben gezeten, maar wil het verhaal wel kaderen. “Als het gaat om minderjarigen, wordt er omzichtig te werk gegaan. In deze specifieke omstandigheden is er door het parket beslist om de minderjarigen van hun vrijheid te beroven”, zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen. “We begrijpen dat dit een zeer ingrijpende beslissing is, maar zo krijgen politie en parket wel snel zicht op de feiten en kunnen we de nodige verhoren doen.”

Eten en drinken

Volgens het parket zijn er geen fouten gebeurd. “Tijdens de vaststellingen van de politie zijn enkele ouders aangekomen en op de hoogte gebracht”, zegt Aerts verder. “De minderjarigen werden overgebracht naar het politiecommissariaat van de politiezone Noord waar ze opgevangen werden in twee verhoorlokalen. De jongeren kregen de kans om hun ouders te contacteren. Ze kregen uiteraard ook de mogelijkheid om iets te drinken en te eten en om het sanitair te gebruiken. Niemand van de jongeren heeft de nacht in een cel doorgebracht, maar wel in een lokaal van de politie. Op eigen verzoek heeft één jongere geslapen in een cel voor minderjarigen.”

Quote We begrijpen dat voor de betrokken personen, minderjari­gen en ouders, deze impact bijzonder groot kan zijn. Reden ook waarom met dergelijke onderzoe­ken en maatrege­len niet lichtzin­nig omgespron­gen wordt Kristof Aerts, Woordvoerder parket

Doorgangscel

Uiteindelijk zijn de jongeren na de verhoren en na een nacht in het politiekantoor van Kapellen zondagmorgen rond 10.30 uur naar het Vlinderpaleis gebracht. Daar werden ze één voor één voor de jeugdrechter geleid. “De jeugdrechter heeft de jongeren individueel gesproken, met kennis van het volledige dossier. In afwachting van die voorleiding en omdat er geen plaats is voor alle minderjarigen werden ze tijdelijk opgevangen in de doorgangscellen voor minderjarigen in het Vlinderpaleis. Ongeveer 18 uur na de vaststelling heeft de jeugdrechter voor elke minderjarige voorlopige maatregelen opgelegd. We begrijpen dat voor de betrokken personen, minderjarigen en ouders, deze impact bijzonder groot kan zijn. Reden ook waarom met dergelijke onderzoeken en maatregelen niet lichtzinnig omgesprongen wordt.”

Politie

De politiezone Noord zegt dat de vaststelling op zich én de nacht op het commissariaat in Kapellen rustig zijn verlopen. Het benadrukt wel dat de vaststelling op zich in strijd is met de huidige coronamaatregelen. “Het was zeker niet zo dat er zware publieke overlast was in de betreffende woning waar de minderjarigen samen waren gekomen”, zegt commissaris Tom De Gent. Volgens bepaalde bronnen zou de politie naar de woning gekomen zijn omdat sommige jongeren er in de buurt rondliepen die niet meer waren binnengelaten. Tom De Gent laat de precieze aanleiding in het midden.

“Wij reageren op klachten, maar we gaan als politie ook proactief te werk. Als er zaken zijn die wijzen op een mogelijke bijeenkomst met te veel personen, ook al zijn er geen klachten, dan gaan we ook proactief kijken of er iets aan de hand is. Wij hebben ter plaatse gewoon onze vaststellingen gedaan en dat verliep zoals gezegd in een goede sfeer. Wij vinden het als politie ook echt niet fijn om minderjarigen te moeten oppakken. Maar laat ons ook duidelijk zijn: tijdens de vaststelling was de sfeer heel rustig, zowel onder de jongeren als onder de ouders. Ook op het bureel bij ons was de sfeer normaal tussen de jongeren. Dat verliep allemaal zonder problemen.”