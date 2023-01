Ouderen hebben sporten voor het uitkiezen: ‘Ik voel me er goed bij’

OSSENDRECHT - Ouderen hoeven in de gemeente Woensdrecht niet stil te zitten. Er zijn volop activiteiten die goed zijn voor lijf en leden. Dat blijkt uit de nieuwe seniorengids Woensdrecht actief .

De Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek overhandigde het boekwerkje woensdagochtend aan de Galm-groep in De Drieschaar in Ossendrecht. Het boek is geactualiseerd en biedt een grote diversiteit aan sport- en bewegingsmogelijkheden voor 60-plussers, variërend van badminton tot yoga en van wandelen tot koersbal.

De Galm-groep is elke woensdagochtend in het multifunctioneel centrum in de weer met allerlei sporten zoals tafeltennis en eenvoudige bewegingsoefeningen. Dat gebeurt onder leiding van buurtsportcoach Jackie Jansens van de Woensdrechtse Brede Welzijnsinstelling (BWI) .

Eigen tempo

Jansens richtte de groep negen jaar geleden op om ouderen meer te laten bewegen en te sporten. In De Drieschaar waren woensdagochtend negentien senioren aanwezig om lekker op eigen tempo te bewegen en te sporten. Zo ook de 77-jarige Toon Kools uit Ossendrecht. Hij kijkt elke week weer uit naar de woensdagochtend. „Het is gezellig en ik voel me er goed bij. En na afloop nog een bakje koffie drinken en gezellig kletsen.”

Sociale bezigheid

Van der Beek vindt sport voor senioren niet alleen gezond, maar vooral ook een belangrijke sociale bezigheid. In Ossendrecht is dus iedere woensdagmorgen een groep aan het sporten en in Hoogerheide gebeurt dat iedere donderdag tussen 9.30 uur tot 10.30 uur.

„Als iemand met ons mee wil komen doen, dan hou ik eerst een intakegesprek over wat er wel en niet goed is voor die persoon. Als er gezondheidsproblemen zijn, dan raad ik ze aan om eerst met de huisarts contact op te nemen over wat ze wel en niet mogen doen”, legt Jansens uit.

Volledig scherm Ouderen kunnen meedoen aan tal van sporten en activiteiten, blijkt uit nieuwe seniorengids ‘Woensdrecht actief’ © Pix4Profs/Tonny Presser