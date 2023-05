Ossendrecht aan de wandel: ‘Sommigen komen op plekken waar ze nog nooit zijn geweest’

Bart De Wever bezorgd om gezondheid: “Volgens mijn dokter heb ik longen van 70-jarige roker”

In een post op Instagram laat Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever weten dat het niet al te best gaat met zijn gezondheid. Tijdens de paasvakantie kreeg hij corona en dat heeft volgens de politicus nog steeds een effect. Hij moest ook verstek geven voor de Antwerp 10 Miles. “Het komt wel goed, hoop ik. Met sportarts Chris Goossens heb ik iemand die me er wel door krijgt”, zei hij dinsdagavond aan onze redactie.