Op het gebied van huurwoningen wordt met vele maten gemeten in Nederland

Van de lezerWekelijks krijgt onze redactie meerdere lezersbrieven binnen. Hieronder een selectie van de in de afgelopen week ingestuurde lezersbrieven. Deze week over mantelzorger Nancy Waldram, oorlog in Oekraïne, geluidsoverlast Breda en de toekomst van carnavalsoptochten.

Volledig scherm Nancy Waldram met haar hulpbehoevende moeder. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Nancy Waldram, BN DeStem 18 februari, neemt meerdere hulpverleners veel werk uit handen. Chapeaux! In Nederland wordt met vele maten gemeten. Op gebied van huurwoningen is het helemaal een rare wereld. Hier in het dorp wordt een huis gehuurd door een oude dame. Haar zoon mag er wonen, maar hij gebruikt het al jaren als postadres. Zelf woont hij bij zijn vriend in België. De tuin werd tot een jaar geleden nooit onderhouden, maar nu doen de buren het. Maar bij klachten bij de woningstichting werd er gezegd dat de huurder zelf mag uitmaken wat hij/zij met alles doet zolang de huur maar wordt betaald. Ik hoop dat het voor deze dame en haar moeder in orde komt.

M. van Heijst, Huijbergen

Vol verbazing lees ik het verhaal over de gevolgen voor mantelzorger Nancy Waldram, BN DeStem 18 februari. Zij is of wordt door allerlei omstandigheden gedwongen om voor haar moeder te zorgen en bij haar te overnachten. Met als logisch gevolg dat hierdoor haar eigen sociale huurwoning nu alleen door haar nog thuiswonende zoon wordt bewoond. Maar corporatie WonenBreburg hanteert strak opgestelde regels en heeft hiervoor geen enkele begrip. Schandalig, jarenlang ben je gepamperd door je ouders. Nu kan je eindelijk wat terugdoen maar komt regelland Nederland weer om de hoek kijken. Dat je de vinger aan de pols houdt en zaken worden gecontroleerd snap ik, maar waar is het begrip en de menselijkheid gebleven. Ik schaam me diep hoe wij Nederlanders soms door bepaalde bedrijven behandeld worden. Nancy, ik wens jou en je moeder veel sterkte in deze strijd tegen het onrecht.

Aris Stoop, Breda

Oorlog in Oekraïne, een jaar later

Eén jaar na de Russische inval in Oekraïne is het goed om nog eens vast te stellen dat die oorlog in 2014 begon met de georkestreerde opstand in Donbas en de annexatie van de Krim. Dit waren reacties van Moskou op het aantreden van een prowesterse regering in Kiev, die zich gesterkt voelde door het associatieverdrag met de EU. Dat Poetin dit beschouwde als aantasting van zijn invloedsfeer was toen al duidelijk, hoewel weinigen destijds zullen hebben vermoed dat hij bereid was zó ver te gaan. Menig Europees politicus zal zich nu afvragen of dat verdrag in geopolitiek opzicht wel zo verstandig was, maar daarvoor is het nu te laat. De Oekraïners hebben sindsdien grote offers gebracht. Er rust dan ook een grote verantwoordelijkheid op de Westerse landen om hen te blijven steunen, ook al gaat dit nog jaren duren. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is illustreert het voorbeeld van Afghanistan, waar zij eveneens hoge verwachtingen wekten, maar het hen in 2021 aan uithoudingsvermogen ontbrak. Dat kan men zich nu niet permitteren omdat niet duizenden, maar miljoenen mensen op de vlucht zullen slaan.

Marc Busio, Chaam

Buikband of trilplaat

Op zaterdag 18 februari de ingezonden brief van M. Reuser gelezen. Ik heb afgelopen zomer een soortgelijke ervaring opgedaan. Wil je lekker in 's avonds in de tuin zitten, word je geconfronteerd met veel gebonk en herrie afkomstig van het Breepark. Dus gauw weer naar binnen met de ramen dicht. Bel je een centraal nummer om de overlast te vermelden, krijg je een bevestiging dat je klacht wordt doorgegeven. Vervolgens hoor je helemaal niets meer! Ik gun iedereen zijn verzetje maar niet dat dit overlast veroorzaakt voor een ander. Je kunt je simpelweg niet onttrekken aan dat gebonk en gegil van de dj. Je moet het maar ondergaan. Als de jeugd het trillend geluid naar de ingewanden wil ervaren doe dan een soort buikband om met snelle, elektrische schokken of neem een trilplaat met naar zo’n ‘muzikale’ happening en draai de geluidsknop terug naar 70 decibel. Heb je geen oordoppen nodig en kan ieder op zijn eigen manier genieten van zijn/haar avond.

L. van Leeuwen, Breda

Erremoej in ut Ginneke

Onze jaorlijkse kroegetocht op zondagmiddag, zoals gewoondelijk begonne bij Toontje in café Ut Ginneken, en dan naar FrouFrou. Twee keer harstikke leutig. Dan tegen zessen via ut Rozelaontje en ut Postlaontje naar Moeke Brauers… wat un afgaang! Moeke dicht, Boerke aon het sluite en eel de Ginnekemart zo dood as de Baron zelf! Zijn motto waor dees’ jaar: ‘W’ebbe ginne sluiting mir’. Nouww… niks waor minder waor. Schàànd! Gelukkig waor Ome Jan nog ope.

Frits Leijnen, CV De Tappers, Breda

Volledig scherm Grote optocht van Tullepetaonestad. © Pix4Profs/Marina Popova

Carnavalsoptochten

‘Heeft de optocht nog toekomst?’ hopelijk heeft BN DeStem op 14 februari een discussie gestart die ze als krant ook levendig zal houden. Want de terugloop van deelnemers en carnavalswagens (bouwers) is niet iets van de laatste twee jaar, maar iets wat al sinds eind jaren negentig in gang is gezet. Zonder in te gaan op allerlei details hoe dat nu komt, zouden we als Brabant elkaar eens diep in de ogen moeten kijken om voor de toekomst de optochten zeker te stellen, in dorpen en steden.

De nieuwe realiteit moet onder ogen worden gezien, want tradities vallen hier in hun eigen mes. Er zijn steden en dorpen met traditionele waardes over wie mag deelnemen aan een lokale optocht. Soms mag je niet eerder elders hebben gereden, of je mag alleen in die ene optocht meerijden. Dergelijke voorwaardes zijn op termijn de doodsteek van optochten. Er zijn dorpen op nog geen 5 of 10 kilometer van elkaar, die op dezelfde dag, rond dezelfde tijd een optocht organiseren. Dat kan anders, beter worden afgestemd.

En toch willen vele lokale stichtingen koste wat kost vasthouden aan deze zelfbedachte regels. Is de traditie nu het hebben en houden van een carnavalsoptocht, of is de traditie de voorwaarden waarop iemand aan een optocht kan deelnemen?

Er moet zeker in de jeugd worden geïnvesteerd. Moderniseer dan ook het feest voor die jeugd. Dat betekent soms concessies doen, maar wel met het doel om carnaval een oneindige toekomst te geven. Daar moet het over gaan.

Arwen van Gestel, Tullepetaon en wethouder Roosendaal

