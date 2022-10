Ontbijten ten voordele van 11.11.11

Antwerpen/Wilrijk Twee verdachten opgepakt voor foute aanslag op woning van 90-jarige vrouw: “Dat ik dat nog moet meemaken op mijn leeftijd”

De buurt van het Valaar in Wilrijk is vanmorgen wakker geworden met een luide knal. Rond 6 uur vond een ontploffing plaats in de Pieter Van Passenstraat. Een explosief richtte schade aan aan een rijwoning midden in de straat. De 90-jarige alleenstaande bewoonster stond doodsangsten uit: “Nu woon ik hier al 70 jaar. Dat ik dat nog moet meemaken.” Met de hulp van de Antwerpse en Nederlandse politie zijn in Amsterdam in de loop van de dag twee verdachten opgepakt.

29 oktober