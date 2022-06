Ondanks parkinson wandelt Ilse 30 kilometer doorheen Hoge Noorden: “Meer dan 6.000 euro opgeleverd voor wetenschappelijk onderzoek”

KapellenIlse Verheyen (55) uit Kapellen vernam vijf jaar geleden dat ze lijdt aan de ziekte van Parkinson . Al bleef ze niet bij de pakken zitten. Meer gaan sporten deed haar goed. Einde mei trok ze naar het onherbergzame noorden van Noorwegen, waar ze in vier dagen dertig kilometer aflegde doorheen de sneeuw, over rotsen en door een rivier. Die benefiettocht ten voordele van vzw Stop Parkinson heeft maar liefst 6.195 euro in het laatje gebracht.

Voorlopig ervaart Ilse enkel een bibber in haar linkerhand en -arm ten gevolge van parkinson. Vooral na weinig slaap of bij intense emoties steekt die tremor de kop op. In een hoekje treuren doet Ilse niet. Naast tennissen en skiën begon ze ook te golfen en aan yoga te doen. Ze is ook aan de slag als freelance verkoopster van zakelijke reizen.

Ongerepte omgeving

De ziekte van Parkinson afremmen of genezen kan momenteel niet. Al hoopt Ilse dat daar in de toekomst verandering in komt. Ze wilde dan ook een actie op poten zetten voor de vzw Stop Parkinson, die wetenschappelijk onderzoek steunt in de zoektocht naar een remedie. Samen met het bedrijf Breathe & Connect trok ze naar Tromsø in het Hoge Noorden voor de uitdaging ‘Through The Valley’. Voor haar avontuur doorheen de ongerepte natuur liet ze zich sponsoren.

“Het was zeer pittig. Gelukkig was ik omringd door andere deelnemers en ook begeleiding. Na een stuk doorheen het bos te hebben gewandeld moesten we door sneeuwvlaktes. Met een rugzak op de rug zakte je dan in de sneeuw. Na verloop van tijd ben ik in voetsporen beginnen wandelen. We zijn zelfs door een gedeelte door een rivier van twee graden gestapt. Over de grote rotsen was het voor mij moeilijk mijn evenwicht te houden. Dan kreeg ik twee compagnons naast mij. Ik moest die hulp leren aanvaarden. Ook moest ik accepteren dat ik af en toe rust nodig had, terwijl de anderen bijvoorbeeld de tent opstelden. Dat was niet makkelijk, want dat zit eigenlijk niet in mijn aard. Op dat vlak was de reis mentaal eigenlijk zwaarder dan fysiek.”

Volledig scherm Ilse kon rekenen op de nodige hulp bij haar tocht doorheen het barre noorden van Noorwegen © Ilse Verheyen

Eén met de natuur

“Al was het een onvergetelijke ervaring. Een toilet of deftig eten was er niet. Wassen moest je doen in een koude rivier of met sneeuw. Je wordt één met de natuur, die je ook heel veel kracht geeft. De stilte, rust en vergezichten waren prachtig. In plaats van de dagdagelijkse rush had je veel tijd om na te denken en stil te staan bij allerhande zaken. Aan het kampvuur ‘s avonds beleefden we fijne momenten.”

Tot midden deze week konden sympathisanten de actie voor het goede doel steunen. Ilse heeft intussen de opbrengst bekendgemaakt. “De benefiet heeft meer dan 6.000 euro opgeleverd. Oorspronkelijk had ik gehoopt op 2.000 à 2.500 euro. Het ingezamelde bedrag is fantastisch. Alle beetjes helpen bij het onderzoek naar de ziekte”, vertelt Ilse, die vorige week nog bij de neuroloog op controle ging. “Het was beter dan de vorige keer. Ik ben zeker dat dat komt door het vele bewegen”, besluit ze.

Volledig scherm De groep op tocht doorheen de besneeuwde bergvlaktes © Ilse Verheyen

Volledig scherm De omgeving voor de benefiettocht © Ilse Verheyen

