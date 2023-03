ODIO verslaat METO in Ossendrecht, toch gingen de punten óók mee naar Hoogerheide

Man in levensge­vaar na steekpar­tij; vrienden slachtof­fer slaan nieuwe snackbar kort en klein

Op het Groeningerplein in hartje Borgerhout is het vanavond rond 22 uur tot een fel incident gekomen tussen de zaakvoerder van een nieuwe snackbar en een kennis. Het incident escaleerde waarop iemand een mes trok en Yassin B. neerstak. De man werd geraakt in de buik en is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.