Nutswerken zorgen twee dagen voor verkeershinder in Poeldreef en Voetbeeklaan

In de Poeldreef en Voetbeeklaan in Kapellen worden op donderdag en vrijdag nutswerken uitgevoerd. De Poeldreef is onderbroken ter hoogte van het kruispunt met de Voetbeeklaan. Er geldt tijdens de werken tijdelijk tweerichtingsverkeer in de Poeldreef, dat eigenlijk een eenrichtingsstraat is. De Voetbeeklaan is volledig onderbroken. Verkeer naar de Hoogboomsteenweg moet omrijden via de Holleweg en Vinusakker.