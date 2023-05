Nog geen concrete plannen voor De Beukenhof, verzorgingshuis in Hoogerheide later klaar

Nadia (31) uit Deurne zoekt nierdonor via oproep op sociale media: “Mijn leven staat momenteel op pauze”

Nadia (31) uit Deurne ligt 12 uur per week aan de nierdialyse in het UZA. De jonge vrouw staat al twee jaar op de wachtlijst voor een nier van een overleden donor, maar gooit het nu over een andere boeg. Op sociale media lanceerde haar nicht een oproep naar een nog levende nierdonor. Een nieuwe nier zou Nadia’s leven een pak aangenamer maken. “In België is levende donatie nog niet zo bekend, maar je redt er levens mee”, aldus Nadia.