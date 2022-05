Nieuw therapiepaard voor zorgboerderij Meander

KapellenZorgboerderij Meander langs de Holleweg in Kapellen is een therapiepaard rijker. De flink uit de kluiten gewassen Luna werd afgelopen weekend tijdens de opendeurdag geschonken door Lions Club Antwerpen Moerland. Met ongeveer 1.500 sessies equitherapie per jaar is de versterking meer dan welkom.

Meander maakt deel uit van de zorginstelling OLO-Rotonde. De zorgboerderij biedt zorg aan jongeren en volwassenen met een matige tot ernstige mentale en/of motorische beperking. Ze beschikt ook over therapiepaarden, die een brede doelgroep aantrekken. Het betreft zowel mensen die bijvoorbeeld door hun beperking niet in een gewone manege terechtkunnen als kinderen of jongeren met onder meer faalangst, een gebrek aan zelfvertrouwen of autisme. “Het werken met een paard zorgt ervoor dat ze gemakkelijker hun gevoelens kunnen uiten tegenover de therapeut”, vertelt Raf Vaasen van Lions Club Antwerpen Moerland.

Friesland

Die serviceclub heeft een nieuw therapiepaard met een prijskaartje van 6.000 euro geschonken aan de zorgboerderij, die ingezet zal worden op Meander en in de OLO-Rotonde-vestiging aan de Miksebaan in Brasschaat. “Een goed therapiepaard moet aan heel wat voorwaarden voldoen en is moeilijk te vinden”, zegt Vaasen. “Om duo-rijden mogelijk te maken moet het paard stevig gebouwd zijn, een rustig karakter hebben en mag het zeker geen bruuske bewegingen maken. Ook de rugbelasting van het dier is zwaarder dan normaal. Na lang zoeken hebben we Luna gevonden in Friesland.”

Veel vraag naar

Nu telt Meander maar liefst tien therapiepaarden. Desondanks blijven er wachtlijsten. “Er is niet enkel veel vraag naar, maar we moeten de paarden ook voldoende rust kunnen geven. Hun programma mag niet te vol raken. Een therapie duurt van ongeveer een kwartier tot een half uur. Bovendien is er maar een beperkt aantal therapeuten inzetbaar”, klinkt het.

Tijdens de officiële overhandiging van het therapiepaard schonk Lions Club Antwerpen Moerland in totaal ook nog 38.600 euro aan verschillende andere sociale initiatieven waaronder Coda Hospice Wuustwezel, Moeders voor Moeders Antwerpen, zorgboerderij Meander en de gezondheidszorg voor een kind uit Gambia.

Lions Club Antwerpen Moerland schonk nog 38.600 euro aan andere sociale initiatieven