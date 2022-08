Nieuw filiaal van winkelketen voor brood en banket neemt vliegende start in Kapellen

Het verhaal van Atelier Co-Pains onder impuls van Serge Lamoral begon in mei 2020 op de Paalstraat in Schoten. Daar opende de chef-patissier eerst een pop-up. Door het succes kreeg die een permanente status. Het is een lauwe bakker, want heel wat producten komen van bij Lamorals andere onderneming ‘BBS’ (Brood & Banket Service) in Brasschaat, al worden die in de meeste gevallen nog afgebakken in Atelier Co-Pains zelf. Zoals de naam al verraadt, werkt de brood- en banketwinkel ook samen met andere handelaars. Die ‘copains’ zorgen voor een verbreding van het aanbod.

In het Schotens filiaal was Hanne Crikemans (33) uit Ekeren de verantwoordelijke voor de winkel. Ze hielp ook de vestiging in ‘s-Gravenwezel opstarten. Nu is ze toe aan een nieuw avontuur. Ze heeft met steun van haar vriend Toon Verhulst (41) als zelfstandige een Atelier Co-Pains geopend in voormalige bakkerij De Clerq op de Antwerpsestraat in Kapellen. “In het hart van het dorp zijn wel wat bakkers, maar we zitten hier wel wat voor het centrum zelf”, vertelt Hanne. “We kennen ook heel wat volk in de buurt. De opening hebben we ook op sociale media bekendgemaakt. Het is al wel een succes geweest vanmorgen.”

Welkomstdrankje

Daar heeft de mascotte in een kostuum van een peperkoeken mannetje - het herkenbare icoon van Atelier Co-Pains - ongetwijfeld aan bijgedragen. Hij stond langs de weg het passerend volk en verkeer naar de winkel te lokken. De klanten kregen ter ere van de opening ook een appelsapje, koffie of glaasje prosecco aangeboden. Het nieuwsgierige cliënteel ontdekte dat er meer te verkrijgen viel dan brood, pistolets of koffiekoeken. Zo biedt Atelier Co-Pains verder confiserie, in beperkte mate beleg en eveneens een gamma bubbels. Ook de beste praline van België, ontworpen door chocolatier-patissier Tio van Ginneken van Atelier Co-Pains, kan je er net als in de andere filialen terugvinden. Van de Kapelse koffiebranderij Jespers als ‘copain’ heeft de winkel een aanbod thee en koffie te bieden. “Voor de ontbijtmanden gaan we samenwerken met keurslager Tom”, vertelt Hanne, die iedere klant nog trakteerde op een speculaas in de vorm van een peperkoeken ventje.

Atelier Co-Pains, Antwerpsestraat 195, Kapellen. Ma-vrij: 6.30-16u. Za: 7-14u. Zo: 7-13u. Dinsdag gesloten.

Volledig scherm Atelier Co-Pains opent de deuren in Kapellen © emz

Volledig scherm Atelier Co-Pains heeft haar twaalfde filiaal beet in Kapellen © emz

