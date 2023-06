Nieuw dorpsplatform in Hoogerheide: ‘Geef jeugd eigen plek in plaats van zeuren over hangjongeren’

Voor eerst sinds start pandemie geen covidpa­tiën­ten meer bij ZNA

In maart 2020 werd de eerste covidpatiënt opgenomen bij ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen). Nu, 3 jaar en 3 maanden later, zijn er voor het eerst sinds de start van de pandemie geen covidpatiënten meer op de afdelingen Intensieve Zorgen of de verpleegafdelingen.