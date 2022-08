Nieuw buurtinformatienetwerk opgestart in centrum van Kapellen

De BIN zorgt voor een uitwisseling van informatie tussen burgers en politie. Wie een verdachte handeling of situatie opmerkt, kan naar de lokale politie bellen. Die bepaalt vervolgens of daarover telefonisch een bericht verspreid wordt. Het betreft in de meeste gevallen (poging tot) diefstal en inbraak. Of als bijvoorbeeld een dementerende persoon vermist is, kan het BIN eveneens ingeschakeld worden om mee uit te kijken.

Een dergelijk buurtinformatienetwerk had het centrum van Kapellen al wel voor de zelfstandigen. Met het systeem is Marleen Hermans (62) als voormalig zelfstandige dan ook vertrouwd. Ze was voorstander dat uit te breiden naar alle burgers van de wijk. Dat is intussen een feit, want het protocol voor de opstart van ‘BIN Centrum’ werd maandagnamiddag ondertekend. Daartoe behoren de Guyotlei, de Gasstraat, de Hofstraat, de Antwerpsesteenweg van de ovonde tot naast de tunnel, het Dorpsplein, de Stationsstraat, de Vredestraat, de Olmendreef, de Berkensweg, de Christiaan Pallemansstraat, de Koolkaai, de Koning Albertlei, de Koningin Elisabethlei, de Bevrijdingslei en de Spoorstraat. Als bewoonster van de Gasstraat zal Marleen optreden als coördinator. “Bij ongeveer duizend huizen hebben we een brief in de bus gestoken met de vraag of de bewoners deel willen uitmaken van de nieuwe BIN.”