‘Niet bang een linkse directe uit te delen’

Bodem en grondwater aan waterzuive­rings­sta­ti­on in Schoten chemisch verontrei­nigd

Op het terrein van het waterzuiveringsstation langs de Jozef Cogelslei in de Schotense wijk Deuzeld zijn verhoogde waarden van de chemische stoffen PFAS vastgesteld in de bodem en het grondwater. In afwachting van verder onderzoek worden de omwonenden in een straal van 100 meter rond de site aangeraden om voorzorgsmaatregelen te nemen. Dat geldt dus ook voor kinderdagverblijf ‘t Beertje.