Moeizame zoektocht naar azc-locaties, maar hier worden in de regio al wél vluchtelingen opgevangen

Van Antwerpen Proeft tot Sfinks Mundial: 7 tips voor een geslaagde Hemel­vaarts­dag in de regio Antwerpen

Donderdag 18 mei is Hemelvaartsdag. Vele mensen moeten die dag niet werken en plannen uitstapjes of leuke activiteiten in de buurt. Ook in de ruime regio rond Antwerpen valt er op deze feestdag heel wat te beleven. Van het culinaire evenement ‘Antwerpen Proeft’ in Antwerpen tot het festival ‘Sfinks Mundial’ in Boechout: ontdek hier zeven tips om jouw vrije dag compleet te maken.