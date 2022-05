Mitch (29) laat zich 24 uur lang opsluiten in kooi met rottweiler: “Zo besef ik pas écht hoe een asielhond zich voelt”

Stabroek Trio komieken neemt je mee doorheen geschiede­nis van de grap

Na de succesvolle voorstelling ‘Moppen Aan Den Toog’ pakken Sven De Ridder, Brik van Dyck en Fokke van der Meulen uit met ‘De Moppentappers’. De respectievelijk bekende acteur, de acteur en scenarist van talrijke humoristische programma’s en de uitbater van het Antwerps comedycafé The Joker nemen je mee doorheen de geschiedenis van de grap. Het olijk trio houdt op zaterdag 11 juni om 20 uur halt in Kerk Attenhoven op de Blokweg 131 in Hoevenen (Stabroek). Tickets kosten 13 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Studenten en senioren betalen slechts 11 euro. Het kansentarief met de UiTPAS Van Polder tot Kempen bedraagt 3 euro. Tickets bestellen via reservaties@stabroek.be.

