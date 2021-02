Minderjarigen hele nacht vastgehouden na lockdownfeestje in Kapellen

Ekeren/Kapellen School biedt plots geen zevende jaar meer aan, Enzo (18) en Fleuri (19) zien diploma door de neus geboord: “Hun carrière wordt met de grond gelijk gemaakt”

31 januari Enzo Lenaerts (18) en Fleuri Ramon (19), twee leerlingen duaal leren aan het Centrum Leren en Werken in Kapellen, zien hun zevende jaar in rook opgaan. Enzo studeert Slagerij, Fleuri Catering, maar omdat ze de enigen zijn in hun richting, kan de school geen vervolg in het zevende jaar aanbieden. De enige alternatieven: stoppen zonder diploma, of een andere richting kiezen. “Ze worden in de steek gelaten”, zuchten Enzo’s moeder Sofie en zijn werkgever Kristoff Joosens.