Meer dan tachtig kilometer trappen met trottinette: ludieke tocht beleeft weldra 36ste editie

Schepen en burgemees­ter trakteren op taart voor 40 jaar in gemeente­raad, andere schepen krijgt ereteken

Na afloop van de gemeenteraad in Kapellen was het groot feest in de trouwzaal. Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) en schepen Frederic van Haaren (Open Vld) werden gevierd voor hun veertig jaar lange carrière in de gemeenteraad. Ook schepen Koen Helsen (Open Vld) werd in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inspanningen. Hij ontving de onderscheiding van Ridder in de Orde van Leopold II.