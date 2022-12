Meer dan 200 nieuwe bomen op komst in Kapellen

Zieke of dode bomen worden vervangen. Lege bermen krijgen waar mogelijk extra groen. Zo komen er meer bomen in de bermen in de Koraalstraat en de Frans De Peuterstraat. Ook in de Vredenburchwijk worden heel wat nieuwe bomen aangeplant. Zo worden de brede grasbermen van de Sparrenlaan opgewaardeerd met 23 nieuwe winterlindes ter hoogte van de speeltuin.

De voormalige speeltuinzone in de Albertdreef wordt verder omgevormd als groenzone met extra bomen en een gemengde haag. In het gemeentepark worden in de loop van december meer dan vijftig nieuwe bomen en extra struiken aangeplant. Dat zorgt voor meer groen in het hartje van Kapellen. Verder helpen externe aannemers bij het aanplanten van 81 nieuwe laanbomen in de Bernard De Vadderlaan. Een nieuwe biodiverse groenzone wordt ook nog ontwikkeld in Putte tussen de Harklaan en de Sikkellaan.