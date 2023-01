Marjolein regelde zelf haar uitvaart: 'Ze was de enige die zusters kon kleden in de speciale dracht’

Antwerpen/Kapellen/Brasschaat Slang reist vanuit Venezuela tussen vracht palen mee naar Antwerpen

Een gestreepte kattenoogslang heeft er een bijzonder avontuur opzitten. Het reptiel reisde per ongeluk vanuit Venezuela mee met een vracht houten palen naar de haven van Antwerpen. Na enkele dagen in het opvangcentrum Wilde Dieren in Nood Brasschaat-Kapellen, is het verhuisd naar SOS Reptiel in het West-Vlaamse Ichtegem.

17:09