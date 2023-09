Maria-voettocht uit 1747 ter ziele? Dan loopt Frans zelf naar Berendrecht: ‘Traditie in ere houden’

Verdachte betwist betrokken­heid bij gewapende overvallen in Niel: “Op de wapens is geen DNA gevonden”

Op 2 januari trachtten twee gewapende mannen Garage Van den Branden in Niel te overvallen. Een paar uur later sloeg het tweetal opnieuw toe, bij beenhouwerij Renmans deze keer. Eén van beide verdachten zegt dat hem niets ten laste gelegd kan worden wegens onvoldoende bewijs. “Het gebrek aan schuldbesef is stuitend”, aldus de procureur.