Mantelzorger Naomi (11) uit Hoogerheide zorgt voor haar zusje: ‘Maar ik heb ook tijd voor hobby's’

Verzakte putdeksels worden hersteld: week lang enkelrich­ting op Calesberg­dreef

De verzakte putdeksels op de Calesbergdreef in Schoten worden hersteld in de periode van dinsdag 28 maart tot en met maandag 3 april. Gedurende de werken is de Calesbergdreef tijdelijk een eenrichtingsstraat. Autoverkeer kan blijven rijden van Merksem naar Schoten. Verkeer uit Schoten richting Merksem en Schotense wijk Deuzeld moet omrijden via de Borgeindstraat en de Eduard Steursstraat. Fietsers kunnen steeds in beide richtingen passeren.