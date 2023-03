Man loopt brandwonden op bij gasexplosie en uitslaande woningbrand in Huijbergen

Schrijf­ster Saskia De Coster blikt terug op maand lange opsluiting in KMSKA: “Jongeren kwamen met Tik­Tok-film­pjes aan het glas staan omdat ik sociale media moest ‘missen’”

Als kind had Saskia De Coster (47) een afgebakend hokje in het tuinhuis van haar ouders, als doorwinterd schrijfster een heuse glazen kubus in het KMSKA. Daar sloot ze zich tijdens de hele maand februari op om haar nieuwe roman ‘Net Echt’ af te werken. Op haar zoon na sprak ze niemand, op een wandeling in de museumtuin na kwam ze niet buiten. En de nachten? “Creepy, maar tussen meesterwerken van onschatbare waarde voel je je enigszins wel veilig.”