Man in Hoogerheide komt klem te zitten tussen spijlen van tuinhekje

Stabroek Twee bewoners lichtge­wond bij brand in woonzorg­cen­trum

Vanavond werd groot alarm geslagen voor een brand in het woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers aan de de Torenseweg in Stabroek. Er was sprake van een grote rookontwikkeling en daarom overwogen de hulpdiensten even het Medisch Interventie Plan te activeren.

4 februari