‘Maak inzamelpunten plastic flesjes in de wijken met opbrengst voor buurtvereniging’

Nomi (23) gaat volledig in het roze door het leven: "Ik heb zelfs roze tattoos”

‘Pretty in Pink’ mag je bij student, actrice en model Nomi Wynen (23) uit Borgerhout vrij letterlijk nemen. Terwijl half België momenteel volledig in het roze uitgedost naar de cinemazalen trekt voor de nieuwste Barbiefilm, gaat Nomi al jaren in het roze door het leven. “Shoppen is best gemakkelijk als je maar één kleur draagt: je stapt gewoon de winkel binnen, en kijkt waar het roze hangt.”