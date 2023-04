Luchtmachtpiloot breekt lesvlucht af na waarschuwing in cockpit, landt op vliegbasis Woensdrecht

Hotelka­mers in het kasteel en bijna een voetbalsta­di­on in het park: Stella (48) schrijft boek over de geheimen van het Rivieren­hof

Het scheelde geen haar of den Bosuil had in het Rivierenhof gelegen, baron Cogels was de bekendste bewoner van het park en het heuveltje van de ijskelder was het eerste openluchttheater van Antwerpen: dat, en nog veel meer, kom je te weten in het boek ‘Rivierenhof – Parkgeheimen’ van Stella Van Hofstraeten (48). Stella werkt al tien jaar als publiekswerker in het Rivierenhof, en ze kent het park vanbinnen en vanbuiten. “Geen saaie opsomming, in dit boek ontdek je een massa weetjes.”