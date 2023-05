1 op 8 sociale woningen in de stad Antwerpen staat leeg, terwijl wachtlijst steeds langer wordt: “We willen Gentse toestanden zoveel als mogelijk vermijden”

Zo’n 40.000 gezinnen staan sinds 2022 op de wachtlijst voor een sociale woning in de stad Antwerpen. En dat terwijl er 2.365 sociale woningen leegstaan, dat is één achtste van het volledige aanbod. Schepen voor Sociale Huisvesting Els Van Doesburg (N-VA) verschiet niet van dat cijfer: “Dit was een bewuste beleidskeuze.”