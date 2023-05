Lokale besturen en politie voeren controle uit in horecasector, vier zaken gecontroleerd en eentje onmiddellijk gesloten door FAVV

Mijnenergie Overweeg je zonnepane­len? Dit was hun straffe rendement vorig jaar

Met bijna tweeduizend zonuren was 2022 één van de zonnigste jaren van de afgelopen decennia. En dat hebben ook onze zonnepanelen geweten. Vorig jaar lag de productie per wattpiek geïnstalleerd vermogen een flink stuk hoger dan in 2021. Mijnenergie.be overloopt de cijfers.