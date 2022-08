Lijnbussen brengen feestneuzen op oudejaarsnacht veilig naar huis in Kapellen en Stabroek

Kapellen Petanque­tor­nooi aan De Chalet

Ben jij fan van jeu de boules? Dan kan je op zaterdag 20 augustus in Kapellen deelnemen aan een recreatief petanquetornooi aan De Chalet, Dorpsstraat 65, 2950 Kapellen. Er wordt afgesproken om 12.30 uur om ploegen samen te stellen. Om 13 uur begint het tornooi. Deelname kost 12,50 euro en je moet zelf je ballen meenemen. Wie dat wil kan daarna mee aanschuiven voor een heerlijke maaltijd in De Chalet aan 25 euro. Er wordt stoofvlees met frieten of scampi met look, curry of pikant voorzien. Schrijf je ten laatste in op woensdag 17 juli via 0478/49.30.72.

